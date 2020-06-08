بعد إغلاق ثلاثة أشهر .. عودة تدريجية لفتح المساجد في بلجيكا

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فيما بدأت البلاد اليوم المرحلة الثالثة من رفع إجراءات الحجر الصحي

أعلن المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا أنه تم البدء بشكل تدريجي في إعادة فتح المساجد اليوم، بعد ثلاثة أشهر من الحجر؛ جراء جائحة كورونا المستجد، فيما بدأت البلاد اليوم المرحلة الثالثة من رفع إجراءات الحجر الصحي.

وأفاد المجلس في بيان نُشر في بروكسل أنه في إطار هذه المرحلة الأولى حددت السلطات الصحية في بلجيكا حداً أقصى لعدد المصلين في المساجد بحيث لا يتجاوز 100 شخص في كل صلاة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مسافة متر ونصف بين كل مصلّ وآخر.

وطالب المجلس المسلمين في بلجيكا بالتعاون وقبول التدابير التي قد يتم مراجعتها وفق تقييم دوري للطاقة الاستيعابية لدور العبادة.



ويأتي قرار إعادة فتح المساجد في أعقاب قرار مجلس الأمن القومي البلجيكي في الثالث من يونيو الجاري بشأن الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تنطوي على تجمعات الناس في أماكن العبادة في بلجيكا.



وأعلن المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا أنه سيتم تقديم الدعم لغير القادرين على التوجه إلى المساجد لأسباب صحية من خلال علماء الدين، لا سيما من خلال دروس افتراضية مسجلة في المسجد الكبير في بروكسل وتعميمها على شبكات التواصل الاجتماعي.فيروس كورونا الجديد