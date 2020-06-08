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الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة"
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول"
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كيم يترأس أول اجتماع للمكتب السياسي بعد أيام من تهديدات شقيقته لكوريا الجنوبية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 08 يونيو 2020 05:35 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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