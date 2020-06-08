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محافظ "تحلية المياه" ورئيس "بتروكيميا" يوقعان مذكرة تفاهم بين "التحلية" وإحدى شركات "سابك"

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محافظ

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة بالمحافظ المهندس عبدالله العبدالكريم، والشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا" إحدى شركات سابك للصناعات الأساسية، ممثلة برئيس شركة بتروكيميا المهندس عبدالله الشمراني، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها "التحلية" بإمداد شركة بتروكيميا بمصنعها "EDC” التابعة لشركة سابك بمحلول الملح المركز.

ويجيء توقيع هذه المذكرة بعد نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في تطوير تقنية "الصفر رجيع ملحي" التي تعد إحدى ثمرات الجناح البحثي للمؤسسة.

إذ تولي "التحلية" اهتماماً متزايداً ببناء ركائز للاقتصاد المعرفي من خلال دعم التطوير لتوطين صناعة التحلية، ودعم النشاط البحثي في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وتطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وطور طاقم بحثي برئاسة مدير عام المعهد الدكتور أحمد العمودي تقنية "الصفر رجيع ملحي"، وتم تسجيل براءة الاختراع على مستوى العالم.

وترتكز هذه التقنية على الاستفادة من رجيع محطات التحلية لمياه البحر، حيث تقوم هذه التقنية بزيادة تركيز المحلول الملحي إلى تركيز مرتفع، يمكن من خلاله الاستفادة من محتوياته. والعمل جار مع شركة بتروكيميا للوصول إلى المتطلبات والمواصفات المطلوبه للشركة لاستخدامه في مصنع EDC.

ويسهم نجاح تقنية الصفر رجيع ملحي، بتحويل الرجيع المهدر لثروة صناعية ذات مردود اقتصادي، من خلال استخلاص مكونات الرجيع التي تحتوي على الأملاح والمعادن الثمينة، ما جعلها تقنية واعدة تبلورت من خلال التوجهات المرسومة للمؤسسة، بتدعيم وتوطين صناعة التحلية على أرض الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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