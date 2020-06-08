"لتبقى" تُقدم عدة نصائح لرفع كفاءة التكييف في استهلاك الطاقة

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تشتمل على تثبيت درجة حرارة الجهاز على "24 درجة مئوية"

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عن عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وتضمنت النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية" كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".