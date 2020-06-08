بالأرقام.. مكة الأكثر في عدد إصابات ووفيات "كورونا"

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3 مناطق لم تسجل أي وفاة جراء الإصابة بالفيروس

شهدت منطقة مكة المكرمة، العدد الأكبر من إصابات فيروس كورونا المستجد، تليها منطقة الرياض، ثم المنطقة الشرقية ثم المدينة المنورة، ثم منطقة جازان، فيما جاءت منطقة الجوف أقل منطقة تسجل إصابات بالفيروس.

وكانت المملكة قد تخطت حاجز الـ100 ألف إصابة، حيث سجلت حتى اليوم 105283 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد 98 يوماً من تسجيل أول حالة إصابة بالمملكة في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وسجلت منطقة مكة المكرمة الأكثر من بين مدن المملكة بواقع في إجمالي الحالات 39080، و28416 حالة تعافٍ، تليها منطقة الرياض التي سجلت حتى اليوم 28072 و18543 حالة تعافٍ، ثم المنطقة الشرقية بـ 21031 حالة و13887 حالة تعافٍ، ثم المدينة المنورة بـ 11103 حالة و9640 حالة تعافٍ، ثم منطقة جازان بـ 1298 حالة، و974 حالة تعافٍ، ثم منطقة عسير بـ 1216 حالة و703 حالات تعافٍ، ثم منطقة القصيم بـ 1143 حالة و714 حالة تعافٍ، ومنطقة تبوك بـ 1005 حالة و730 حالة تعافٍ، ثم منطقة حائل بـ 405 حالة و265 حالة تماثلت للشفاء، ثم منطقة نجران بـ 311 حالة و168 حالة تعافٍ، والحدود الشمالية بـ 291 حالة و227 حالة تعافٍ، ثم منطقة الباحة بـ 212 حالة و158 حالة تعافٍ، وأخيراً منطقة الجوف التي سجلت 108 حالات و99 متعافياً.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، شهدت منطقة مكة المكرمة تسجيل 554 حالة وفاة تليها المدينة المنورة بـ 63 ثم الرياض بـ 57 وفاة ثم المنطقة الشرقية بـ 47 حالة وفاة.

وسجلت كل من منطقة القصيم وتبوك وجازان سبع حالات وفاة لكل منها، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية حالتي وفاة، فيما سجلت منطقتي الباحة وعسير حالة وفاة واحدة لكل منها.

ولم تسجل كل من نجران وحائل ومنطقة الجوف أي حالة وفاة حتى آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لرصد حالات فيروس كورونا المستجد في المملكة.

يُشار إلى أن المملكة سجلت حتى اليوم 105283 حالة منها 30013حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و74524 حالة تماثلت للشفاء، و746 حالة وفاة.

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