العوده بدون جمهور.. استئناف الدوري الياباني 4 يوليو القادم

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حددت رابطة الدوري الياباني تاريخ الرابع من يوليو موعدًا لاستئناف المباريات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيكون هذا التاريخ لمباريات الدرجة الأولى، على أن تعود الدرجات الأدنى في أواخر يونيو الجاري.

وستكون كرة القدم التي علقت منافساتها في فبراير الماضي بسبب "كوفيد-19"، ثاني منافسة رياضية كبرى تستأنف نشاطها في اليابان، بعد البيسبول التي ستعود إلى الملاعب بدءًا من 14 يونيو.

وأبدى عدد كبير من لاعبي الأندية اليابانية مخاوفهم من العودة في الوقت الراهن في ظل استمرار تأثيرات فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت مرحلة واحدة فقط من الموسم الجديد لدوري كرة القدم في اليابان، قبل أن يتم تعليق المنافسات.