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"الشثري" يحل بالمرتبة الثالثة بمسابقة "آل مكتوم" لهواة التصوير

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الأضخم في المنطقة في محاورها ومحتواها

عبدالله النحيط: حقق المصور السعودي عبدالله الشثري جائزة المركز الثالث في محور "التصوير بالهاتف المحمول"، بمسابقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتعتبر المسابقة من أكبر مسابقات التصوير على مستوى العالم من حيث قوة المشاركات وضخامة الجوائز وتنوع المحاور والأدوات لفتح المجال لجميع هواة التصوير بالمشاركة وإثراء محتوى الجائزة.

وكانت أول مشاركة للمصور الشثري في مسابقة الشيخ حمدان في نسخة عام 2014 وعن هذه المشاركة يقول "الشثري": كانت مشاركتي مقبولة ولم يسبق لي الوصول للمراحل المتقدمة، وفي كل عام أشارك بمستوى أفضل حتى أصل لمرحلة أفضل، وأصبحت الجائزة حلماً لي حتى وصلت صورتي التي شاركت بها في عام 2017 وحققت ميدالية التميز في محورها التحدي.

وأضاف: بعدها بدأ التحدي يكبر معي بحجم الحلم الذي أبحث عنه حتى وفقني الله في هذا العام، وحجزت مقعدي بين الفائزين، وحققت المركز الثالث في محور الهواتف المحمولة، أنا فخور بالفوز والإنجاز، ويزداد الفخر أكثر بأن هذه الصورة تنقل جمال أطهر بقعة في بقاع الأرض بتشكيل فني لحركة طواف الحجاج في يوم عيدهم أمام البيت العتيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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