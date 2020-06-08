سفير المغرب بمصر: الحوار مدخل التسوية بليبيا

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هسبريس من الرباط

الاثنين 08 يونيو 2020 - 15:05

قال سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي، إن الرباط تدعم كل المبادرات التي من شأنها التقريب بين مختلف الأطراف الليبية شرقاً وغرباً.

وأوضح السفير المغربي، في تعليقه على "مبادرة القاهرة"، أن "المملكة تؤمن بأن الحوار والحلول المتزنة هي الضامن الأساسي لأي تسوية مستدامة للوضع في ليبيا".

وأضاف الدبلوماسي المغربي، في تصريح لصحيفة "الأهرام" المصرية، أن مشاركة المغرب في اجتماع قصر الاتحادية بشأن المبادرة الخاصة بليبيا أول أمس السبت جاءت تلبية للدعوة التي تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واعتبر أحمد التازي، في تصريحه، أنه من "الحكمة ومن النجاعة بمكان أن تصب جميع المبادرات الخاصة بليبيا في تجاه دعم اتفاق الصخيرات، المكسب الجماعي الوحيد الذي نال إجماع الفرقاء الليبيين ومساندة كاملة من المجتمع الدولي".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى "احترام كافة جهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الإثنين".