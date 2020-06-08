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تعرف على جدول الرحلات الجوية ضمن المرحلة 3 لعودة الأردنيين

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تعرف على جدول الرحلات الجوية ضمن المرحلة 3 لعودة الأردنيين تعرف على جدول الرحلات الجوية ضمن المرحلة 3 لعودة الأردنيين

جى بي سي نيوز  :- تصل، فجر الاثنين، أولى رحلات جوية من المرحلة 3 من خطة إعادة الأردنيين من الخارج، أعلنت عنها لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها المستجد (كوفيد-19).

وتصل الرحلة الأولى في تمام الساعة 03:15 فجرا من شيكاغو، بحسب ما أكدته إدارة خلية أزمة كورونا . 

ووفقا لإدارة خلية الأزمة، تصل الثلاثاء أيضا، 5 رحلات جوية؛ من أسطنبول في الساعة 23:50، القاهرة 13:45، أبوظبي في الساعة 22:10، الكويت في الساعة 20:20، والرياض في الساعة 12:20.

وتصل الأربعاء 4 رحلات جوية أيضا؛ من القاهرة في الساعة 14:15، أبوظبي في الساعة 17:20، البحرين في الساعة 22:05، مسقط في الساعة 16:05.

وتصل الخميس 6 رحلات جوية، من دبي في الساعة 23:10، الدوحة في الساعة 19:40، الرياض في الساعة 13:20، وأرمينيا في الساعة 15:35، والكويت في الساعة 01:20 فجرا، وتصل رحلة جوية فجر الجمعة من شيكاغو في الساعة 03:15.

إضافة إلى ما سبق، تصل الأحد المقبل 14 حزيران/ يونيو رحلة جوية من الخرطوم في الساعة 21:20، وتصل الأربعاء 17 حزيران / يونيو رحلة جوية من نيويورك في الساعة 06:00 صباحا، بحسب إدارة خلية الأزمة ، وفق المملكة  . 

ويصل ليلة الأحد 06 حزيران/ يونيو إلى ميناء العقبة، الليلة 390 أردنيا من جمهورية العربية، كانوا قد طلبوا العودة إلى الأردن بسبب انتشار الفيروس، حيث أعلن مدير خلية إدارة أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، الجمعة استقبال 390 شخصا قادمين من مصر بحرا، السبت، ضمن المرحلة الثالثة من خطة إعادة الأردنيين من الخارج.

وقال الفراية إنّ "القادمين سيتم نقلهم إلى منطقة البحر الميت في الحجر العام (الكرافانات).. العدد تقريبا 390 شخصا وهو كامل الأسماء التي سجلت على المنصة للقدوم بحرا من مصر".

جي بي سي نيوز

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