أخبار عاجلة

الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول" -
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد شهرين من إغلاقها.. تعيد فتح حدودها جزئياً

Print
بعد شهرين من إغلاقها.. روسيا تعيد فتح حدودها جزئياً بعد شهرين من إغلاقها.. تعيد فتح حدودها جزئياً
القدوم والخروج لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية

بعد شهرين من إغلاقها.. روسيا تعيد فتح حدودها جزئياً

أعلنت ، اليوم الاثنين، أنها ستعيد فتح حدودها جزئياً، بعدما كانت مغلقة منذ مارس؛ بسبب تفشي المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن الروس سيتمكنون من مغادرة البلاد لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر "ميشوستين" خلال اجتماع متلفز، أن الرعايا الأجانب سيتمكنون من القدوم لتلقي العلاج في روسيا أو الاهتمام بأقارب دون تحديد موعد لبدء تطبيق هذه التدابير.

وبرر رئيس الوزراء الإجراء باستقرار عدد الحالات الجديدة خلال الأيام الستة الأخيرة خصوصاً في موسكو.

وعلقت روسيا منذ نهاية مارس الرحلات الدولية باستثناء تلك الخاصة المقررة للأجانب الراغبين في مغادرة البلاد أو الروس الراغبين في العودة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

شبكة عيون الإخبارية