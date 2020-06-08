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لجان إسكان العمالة بحائل تواصل إنهاء مشاكل تكدس العمالة

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لجان إسكان العمالة بحائل تواصل إنهاء مشاكل تكدس العمالة لجان إسكان العمالة بحائل تواصل إنهاء مشاكل تكدس العمالة
عدد من أصحاب المنشآت التجارية تفاعلوا مع الجهود الميدانية

لجان إسكان العمالة بحائل تواصل إنهاء مشاكل تكدس العمالة

تابعت لجان إسكان العمالة بمنطقة حائل جولاتها الميدانية لإنهاء مشاكل تكدس العمالة التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية.

وتفاعل عدد من أصحاب المنشآت التجارية مع جهود اللجان الميدانية تم خلاله تأمين مواقع إسكان مؤقتة، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتطوير مواقع السكن الرئيس لهذه العمالة واستكمال الخدمات والإجراءات الاحترازية وتحقيق الاشتراطات الصحية.


وقد أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من عدم إصابة أحد العمالة بالفيروس، وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

وتعاملت اللجان مع حالات الاكتظاظ المرصودة بما يتوافق مع الخطة المعتمدة لمعالجة مختلف أوضاع المساكن بما يضمن سلامة العمالة من خطر الإصابة بعدوى مع الالتزام بتهيئة مقار سكنهم الحالية وتحقيق البيئة الصحية في المواقع البديلة أو الجديدة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك العمالة.إسكان العمالة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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