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العراق: زلزالان يضربان أطراف محافظتي ديالى وأربيل

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العراق: زلزالان يضربان أطراف محافظتي ديالى وأربيل العراق: زلزالان يضربان أطراف محافظتي ديالى وأربيل
لم يشعر بهما السكان ودون خسائر

العراق: زلزالان يضربان أطراف محافظتي ديالى وأربيل

ضرب زلزالان اليوم أطراف محافظتي ديالى وأربيل دون أن يشعر بهما السكان ودون خسائر.
وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية أن الزلزال الأول الذي وقع جنوب شرقي مدينة مندلي التابعة لمحافظة ديالى كان بقوة 3,8 درجات بحسب مقياس رختر, فيما كان الزلزال الثاني الذي كان مركزه على بعد 30 كم شمال شرقي مدينة حاج عمران بمحافظة أربيل بقوة 4,0 درجات, ولم يشعر به هو الآخر سكان المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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