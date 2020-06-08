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بلدية أضم تغلق 13 محلًا تجاريًا ومحطات وقود

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بلدية أضم تغلق 13 محلًا تجاريًا ومحطات وقود بلدية أضم تغلق 13 محلًا تجاريًا ومحطات وقود
خلال جولة رقابية.. لعدم توفر جهاز الدفع الإكتروني "مدى"

بلدية أضم تغلق 13 محلًا تجاريًا ومحطات وقود

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة 13 محلاً تجاريًا بالمحافظة وبعض مراكزها؛ وذلك لعدم توفر جهاز الدفع الإلكتروني (مدى)، بعد جولة رقابية نفذتها على عدد من المحلات التجارية ومحطات الوقود والمطاعم في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتعمل بلدية أضم بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولاتها، بالإضافة للجولات الميدانية المفاجئة، للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي قيام قسم صحة البيئة بالبلدية بـ 85 جولة وإغلاق عدة محلات مخالفة، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين .

ودعت بلدية أضم الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو على رقم البلدية واتس واتصال 0530040469 أو من خلال حساب البلدية بتويتر .بلدية محافظة أضم جهاز الدفع الإلكتروني مدى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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