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"خالد كردي" مديرًا عامًا لإدارة أسواق أمانة المدينة المنورة

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"خالد كردي" مديرًا عامًا لإدارة أسواق أمانة المدينة المنورة "خالد كردي" مديرًا عامًا لإدارة أسواق أمانة المدينة المنورة

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، فهد بن محمد البليهشي، قرارًا بتكليف الدكتور خالد بن نائل بن سليمان كردي، مديرًا عامًا لإدارة الأسواق بأمانة المدينة المنورة.

جاء ذلك، بعد أشهر من حصول "كردي" على درجة الدكتوراه في تخصص صحة البيئة من جامعة نيوكاسل البريطانية.

يذكر أن الدكتور "كردي" حصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم، بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وحصل على الماجستير من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وكانت رسالته حول "أثر عوادم السيارات في المواسم على البيئة الحيوانية بالمدينة المنورة".

كما شغل على مدى أكثر من 15 عامًا وظائف عدة بأمانة المدينة المنورة قبل ابتعاثه، كان آخرها مديرًا لإدارة المختبرات وأبحاث البيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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