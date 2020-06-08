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"الربيعة" و"الفارس" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التقنيات الصحية

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"الربيعة" و"الفارس" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التقنيات الصحية "الربيعة" و"الفارس" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التقنيات الصحية
تهدف للتعاون في الانتفاع من المنشآت وقواعد البيانات والمختبرات

وقّعت وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلمية وبحث آخر مستجداتها.

وقد وقّع المذكرة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس.

وتهدف مذكرة التفاهم المشتركة إلى التعاون في مجال تطوير التقنيات المتعلقة بتعزيز الصحة العامة لتقديم خدمات الاستشارات والحلول التقنية المبتكرة للمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية بجميع مستوياتها والوقاية من الأمراض.

وترمي المذكرة كذلك إلى تحقيق التعاون في مجال الانتفاع المشترك من المنشآت وقواعد البيانات والمختبرات المستخدمة للبحوث والتطوير وتصنيع المنتجات.

وتتضمّن مذكرة التفاهم، التعاون بين وزارة الصحة والمدينة في مجال تقنيات الجينوم والحوسبة البيولوجية، وتقنيات اللقاحات والتصنيع البيولوجي، وتقنية المعلومات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعاون كذلك في مجال النمذجة الرياضية والمحاكاة، وأنظمة الروبوت والتحكم الذاتي. كما تتضمن مجالات المذكرة التعاون في تقنيات الاتصالات وإنترنت الأشياء، والتصنيع المتقدم وتقنيات الصناعة الرابعة.وزارة الصحة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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