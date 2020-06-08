التأمينات: تعويض "ساند" للعاملين السعوديين المتأثرين بـ"كورونا" لا يزال مستحقاً

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الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، اليوم الاثنين، إن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تضمن تشكيل لجنة؛ لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وأضافت التأمينات، في بيان لها، أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقاً للظروف الحالية فلا يزال تعويض "ساند" مستحق في معظم الحالات.

وأوضحت المؤسسة، أن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو/ حزيران، وأيضاً للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو/ تموز من العام الجاري.

وتضم اللجنة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتابعت التأمينات الاجتماعية: "تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض؛ وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة".

وشددت التأمينات، على أن اللجنة ستستمر بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين.

وأعلنت المؤسسة، مطلع يونيو/ حزيران، عن صرف تعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لأكثر من 450 ألف عامل مستفيد، يعملون في أكثر من 90 ألف منشأة استفادت من المبادرة.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، عن بدء استقبال طلبات دعم للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص، من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات، التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم؛ بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

يشار إلى أن هذا الدعم يستهدف السعوديين فقط؛ باعتبار أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" يطبق على السعوديين، الذين يستقطع من أجورهم اشتراكات لتغطية مثل هذه الحالات، أما غير السعوديين لم يستقطع من أجورهم اشتراك للتأمين ضد التعطل عن العمل.

ويتم الصرف للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر.

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