أكوا باور ترفع حصتها بشركة هجر لإنتاج الكهرباء إلى 22.5%

★ ★ ★ ★ ★

الرياض – مباشر: وقعت شركة أكوا باور، اليوم الاثنين، اتفاقية لشراء حصة بنسبة 4.99% في شركة هجر لإنتاج الكهرباء من شركة "سامسونج سي آند تي"، مع إبقاء خيار شراء حصصها المتبقية قائماً.

وقالت أكوا باور، في بيان لها، إنها رفعت حصتها في شركة هجر لإنتاج الكهرباء من 17.5% إلى 22.49% بعد الاتفاقية.

وتعد شركة هجر لإنتاج الكهرباء مشغّل مشروع القُريّة المستقل للكهرباء في المملكة العربية السعودية.

وتعود ملكية شركة هجر لإنتاج الكهرباء بنسبة 50% إلى الشركة السعودية للكهرباء، فيما يملك النسبة المتبقية تحالف يضم كلاً من شركة أكوا باور بحصة ملكية تبلغ 22.49% (17.5% قبل الاتفاقية) وصندوق مينا للبنية التحتية بحصة 15% وشركة "سامسونج سي آند تي" بحصة 12.51% (17.5% قبل الاتفاقية).

وأضافت أكوا باور، أنها من خلال شراء نسبة من حصة شركة "سامسونج سي آند تي" تعزز مكانتها كثاني أكبر مساهم في شركة هجر لإنتاج الكهرباء، بعد مشتري الطاقة ممثلاً في الشركة السعودية للكهرباء التي تستحوذ على حصة الأغلبية.

وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع القُرية المستقل لإنتاج الكهرباء بلغت 2.7 مليار دولار أمريكي، أتى 75% منها ممولاً بقرض طويل الأجل، والجزء المتبقي كحصص ملكية.

وجرى توقيع اتفاقية المشروع عام 2011، وبدأ تشغيله التجاري بتوصيل الطاقة إلى الشبكة الوطنية عام 2013، ليصبح واحداً من أكبر المحطات المستقلة لإنتاج الكهرباء في العالم التي تعتمد تقنية الدورة المركبة بالغاز الطبيعي إلى اليوم.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 3927 ميجاواط، ويعد من أكثر المحطات كفاءةً على مستوى المملكة العربية السعودية، ويتمتع المشروع بيئياً بإمكانية خفض ما يزيد عن 6 آلاف متر مكعب من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادماناثان، إن زيادة نسبة حصص الملكية في مشروع القُريّة المستقل لإنتاج الكهرباء تشكل دليلاً على الثقة الكبيرة التي تضعها "أكوا باور" في المسيرة الاقتصادية والاجتماعية المزدهرة في المملكة، التي تمضي بوتيرة متسارعة نحو تحقيق المزيد من النمو بفضل مواصلة العديد من البرامج التي تعمل ضمن إطار الرؤية السعودية الطموحة 2030.

وأضاف بادماناثان، أن التزامها بدعم خطط وبرامج المملكة في مسيرتها يأتي لبلوغ آفاق جديدة من الازدهار والتقدم؛ من خلال مواصلة نشر حلول لتوليد الطاقة وتحلية المياه وفق أعلى مستويات الكفاءة والمسؤولية تجاه البيئة وبأقل تكلفة ممكنة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا باور، راجيت ناندا، إن الشركة السعودية للكهرباء لطالما كانت شريكاً رئيسياً للشركة في خطط النمو والتطوير في المملكة.

وأضاف ناندا، أن الاستثمار في مشروع نموذجي كمشروع القرية لإنتاج الكهرباء يعكس أهمية الدور الذي يمارسه القطاع الخاص في دعم مسيرة التحول الاقتصادي الذي تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيقه.

وأعلنت شركة "أكوا باور"، في مارس/ آذار 2020، عن اكتمال استحواذها على بعض أسهم وسندات المديونية والقروض المملوكة لشركة "ماروبيني" في شركة "رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة" (راوك)، وكذلك استحواذها على بعض الأسهم المملوكة لشركة "ماروبيني" في شركة التشغيل والصيانة المعروفة بـ "شركة رابغ للطاقة" التابعة لشركة "راوك".

ترشيحات:

الخطوط السعودية تشغل الرحلات الداخلية بين الرياض والباحة.. ورحلات خاصة للمصريين

مطارات الرياض تنفي استئناف الرحلات الدولية

"ساما" تستخدم تقنية "البلوكتشين" في الحوالات المالية مع البنوك

اليوم.. أحقية الأسهم المجانية للأفراد السعوديين المحتفظين بأسهم "أرامكو"

الملك سلمان يوافق على عدة قرارات للمجلس الصحي السعودي

السعودية تسجل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

السعودية.. استئناف رحلات الطيران الداخلية عبر مطار الطائف الدولي (صور)

إيداع 379 مليون ريال في حسابات الباحثين عن عمل بالسعودية لشهر مايو

إنفاق المستهلكين بالسعودية يتراجع لـ312.2 مليار ريال بأول 4 أشهر من 2020

5 مليارات دولار تجارة السعودية خليجياً بالربع الأول من 2020

الفائض التجاري للسعودية يتراجع 38% بالربع الأول 2020

إنفوجرافيك.. تسوية نحو 4800 دعوى عمالية في السعودية بـ42 مليون ريال في 3 أشهر

متحدث الصحة السعودية: عينات كورونا تفحص في مختبرات معتمدة