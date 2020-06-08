يكشف تقرير GFK لنبض المستهلك خلال جائحة كوفيد -19 عن انماط شراء جديدة

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يواجه المستهلكون في جميع أنحاء العــــــــــــــــالم تحديات غير مسبوقــــــــــــــة حيث تستمر أزمة كوفيد – 19 في تعطيل عملهم وسفرهم وأنماط حياتهم. في مصر، بدأت أزمة كوفيد – 19 في منتصف فبراير، وتصاعدت في مارس، مما أدى إلى تعليق الصلوات في المساجد في 21 مارس، ثم إلى حظر التجول في أبريل، والذي تم تخفيفه في رمضان

أجرت GFK دراسة نبض المستهلك لفهم أعمق لسلوكيات المستهلكين الحالية والمستقبلية وأنماط الحياة والحالات المزاجية في 30 سوقًا عالميًا، بما في ذلك مصر. من خلال استطلاع ما بين 500 إلى 1000 مستهلك من كل سوق، كل أسبوعين، تغطي نتائج دراسة GFK مجالات مثل عادات الإنفاق، وسائل الإعلام، واستهلاك المنتجات، واتجاهات السفر والتنقل.

"وقد أحدث القلق وعدم اليقين الناتج عن هذه الاضطرابات أيضًا تعديلًا كبيرًا لعادات المستهلكين وخططهم المستقبلية.. تساعد الرؤى الناتجة من دراسة GFK في تحديد علامات تَعَطُل العلامات التجارية والاعمال بحيث يمكن رؤية الفرص والمخاطر في وقت مبكر وإدارتها بفعالية." صرح راهول ديكسيت، رئيس قسم الأبحاث الرقمية، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، GFK.

سلطت التقارير الأولية لـ GFK الضوء على التغيير في وجهات النظر وعادات الإنفاق

89 % من المستهلكون المصريون قلقون بشأن كوفيد-19 ، و 83% بشأن الاقتصاد و 81% بشأن التوظيف لكنهم متفائلون. تشير بيانات المسح الأولية التي تم جمعها خلال أسبوع 20 أبريل و 4 مايو، إلى أن 37 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع تتوقع تحسنًا في اقتصاد الدولة و 50% في مواردهم المالية على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة. تشير الاستطلاعات إلى الثقة في الحكومة والسلطات الصحية الوطنية وكذلك منظمة الصحة العالمية.

تسلط البيانات الضوء على الفرص والتهديدات التي تواجه العلامات التجارية في الوضع الحالي حيث واجه 23 في المائة من المستهلكين منتجات غير متوفرة و 26 في المائة كارثة مؤكدة للعلامات التجارية الجديدة.

ذكرت التقارير زيادة إنفاق المستهلكين في السلع الاستهلاكية التقنية

ساعدت الممارسات الجديدة مثل التعليم المنزلي والعمل من المنزل في تخفيف تأثير جائحة كوفيد -19 على قطاع تكنولوجيا المعلومات. وفقًا لتتبع نقاط المبيعات في GFK ، تم تسجيل نمو هامشي بنسبة واحد بالمائة في قيمة مبيعات قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر في مارس 2020 ، مقارنة بشهر مارس 2019.

أدى قضاء المزيد من الوقت في المنزل إلى نمو مثير للإعجاب بنسبة 9 بالمائة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في مارس، مدفوعًا إلى حد كبير بأجهزة التلفزيون. ونمو قطاع آخر خلال الفترة نفسها كقطاع الهواتف الذكية، الذي حقق زيادة مبيعات بنسبة سبعة بالمائة.

يشير بحث GFK إلى التفاؤل على الرغم من تغيير النظرة العامة للسفر والسياحة

أثار الحبس القسري الشهية للسفر. يفكر أكثر من 6 من 10 (63%) بين كل المستجيبين بالفعل في الإسراف في عطلتهم التالية. ومع ذلك، هناك قدر من الحذر في اختيار الوجهات بسبب تطور الأحداث. يفضل ثلثا الذين شملهم الاستطلاع البقاء داخل الدولة أو السفر إلى وجهات قريبة. يبدو أن معايير التباعد الاجتماعي لها تأثير على اختيار وسيلة النقل: السيارات الخاصة هي وسيلة النقل المفضلة تليها القطارات والرحلات الداخلية والدولية، في حين أن الرحلات البحرية هي أقل الخيارات المفضلة.

ارتفاع استهلاك وسائل الإعلام والإعلان

وقد أدى قضاء المزيد من الوقت في المنزل أيضًا إلى زيادة استهلاك وسائل الاعلام وبالتالي زيادة التعرض للإعلان. يشعر أكثر من ثلثي المستجيبين بنسبة(65٪) بأنهم يشاهدون الآن إعلانات أكثر من ذي قبل، وذكرت نسبة (47٪) أنهم يستمتعون بمشاهدتها. ارتفع وقت الشاشة على المنصات الرقمية والتلفزيون. تنافست الاحداث الجارية ونشرات الأخبار مع الترفيه من الدراما والمسلسلات. تشغل الآن ألعاب الفيديو والقراءة والموسيقى وقت المستهلكين.

لقد انطلق الواقع الجديد بسرعة وتحدث التغييرات باستمرار. تواصل GFK مراقبة مختلف قطاعات الاقتصاد على أساس نصف شهري للتعرف على الحالة المزاجية للمستهلك وكيفية ترجمته إلى معايير تؤثر على قرارات الأعمال.

“في سيناريو يتطور باستمرار، فإن الإجراءات الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية وأسعار النفط والسياسة من بين عوامل أخرى تزيد من التعقيدات التي يجب مراعاتها. وخلص راهول إلى أن صانعي القرار في مجال الأعمال الذين يمكنهم الوصول إلى البحوث سيستفيدون من البيانات السليمة إحصائياً وسيكون بمقدورهم التحرك بشكل أسرع وأكثر تأكيداً."

حول دراسة نبض المستهلك ل GFK

تُجرى دراسة نبض المستهلك ل GFK كل أسبوعين عبر 30 سوقًا حول العالم لتتبع تصورات المستهلكين وحالاتهم المزاجية وسلوكياتهم في مختلف المجالات. سيساعد هذا العلامات التجارية والشركات في التحكم في الازمة من خلال فهم اتجاهات وسلوك المستهلكين، ونية الشراء، واستهلاك الوسائط، والمزيد - الآن وفي المستقبل. تكشف الدراسة عن تغييرات في الطلب على السلع والخدمات، حتى تتمكن الشركات من الاستجابة بثقة والخروج من الأزمة بشكل أقوى ووضع افضل وأقرب إلى المستهلكين من ذي قبل.

حول تتبع نقاط البيع ل GFK

مع خمسة عقود من الخبرة في تعقب التكنولوجيا ومبيعات السلع المعمرة على مستوى البائع والمورد، فإن تتبع نقاط البيع ل GFK معترف به في أكثر من 75 دولة كحل لعملة السوق. نحن نتتبع المنتجات في قطاع السلع الاستهلاكية الفنية ونقدم رؤى بناءً على بيانات المبيعات الفعلية من كل من بائع التجزئة والمورد. تُبقي رؤى تتبع نقاط البيع المشتركين لدينا على اطلاع تام على منتجات التجزئة والمنتجات الاستهلاكية الفنية التي تبيعها، وأين ومتى وبأي سعر؛ لمساعدتهم على زيادة تأثير المبيعات إلى أقصى حد من خلال اتخاذ القرارات التكتيكية والاستراتيجية المثلى.

GFK – استخراج الاشارات من الضوضاء

في عالم مليء بالفيضانات والاضطراب وسوء الاستخدام، يعد التقاط "الإشارة الصحيحة من الضوضاء" هو مفتاح الفوز. نحن في GFK شريك موثوق به مع أكثر من 85 عامًا من الخبرة في الجمع بين البيانات والعلوم لمساعدتك في اتخاذ قرارات العمل الصحيحة. إلى جانب اهتمامنا بالتفاصيل والذكاء المعزز المطور، نقدم لك تحليلات على مستوى عالمي لا تقدم فقط بيانات وصفية ولكن توصيات قابلة للتنفيذ دائمًا في متناول يدك. ونتيجة لذلك، يمكنك اتخاذ قرارات العمل الرئيسية بثقة تساعدك على زيادة المبيعات والفعالية التنظيمية والتسويقية. لهذا السبب نعدكم "بالنمو من المعرفة".