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أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و5 من محافظاتها

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أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و5 من محافظاتها أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و5 من محافظاتها
يستمر حتى 8 مساء.. و"المدني" تُجدد دعوتها لأخذ الحيطة واتباع الإرشادات

أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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