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"إنستجرام" يحذّر المستخدمين من استخدام تلك النوعية من الصور

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"إنستجرام" يحذّر المستخدمين من استخدام تلك النوعية من الصور "إنستجرام" يحذّر المستخدمين من استخدام تلك النوعية من الصور

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام"، تحذيرًا للمستخدمين من استخدام نوعية من الصور يلجأ إليها البعض.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "إنستجرام" أبلغ المستخدمين بضرورة عدم تضمين صور من مواقع الويب الأخرى.

وقالت إنستجرام: "تتطلب سياسات المنصة الخاصة بنا أن تتمتع الأطراف الثالثة بالحقوق اللازمة من أصحاب الحقوق المعمول بها، وهذا يشمل ضمان حصولهم على الترخيص لمشاركة هذا المحتوى، وضرورة أن تحظى الصور بالترخيص المطلوب بموجب القانون".

وأشارت منصة التواصل المصور إلى أن من سينشر تلك الصور سيحتاج إلى إذن باستخدام الصور المضمنة من مواقع الويب الأخرى التابعة لأي جهات خارجية.

ويعني هذا أن أي مستخدم لـ"إنستجرام" يرغب في تضمين صورة على المنصة من موقع ويب خارجي؛ فسيكون بحاجة إلى أن يحصل على ترخيص حقوق الطبع والنشر، وإلا فإنه يمكن أن يخضع لانتهاك حقوق الطبع والنشر.

وقالت إنستجرام: إن شركة "فيسبوك" المالكة للمنصة، لن توفر للمستخدمين ترخيصًا لحقوق النشر لعرض الصور المضمنة من مواقع الويب الأخرى.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم شركة "فيسبوك" قوله: "في الوقت الذي تسمح لنا شروطنا بمنح ترخيص فرعي؛ فإننا لا نمنح ترخيصًا لواجهة برمجة التطبيقات المضمنة".

وتابع بقوله: "تتطلب سياسات المنصة الخاصة بنا أن تتمتع الأطراف الثالثة بالحقوق اللازمة من أصحاب الحقوق المعمول بها، وهذا يشمل ضمان حصولهم على ترخيص لمشاركة هذا المحتوى إذا كان الترخيص مطلوبًا بموجب القانون".إنستجرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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