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للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام "برنت" يتجاوز 43 دولاراً للبرميل

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للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام "برنت" يتجاوز 43 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام "برنت" يتجاوز 43 دولاراً للبرميل
جاء بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي

للمرة الأولى منذ 6 مارس.. خام

ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

ووفق " اليوم"، في وقت سابق من التعاملات كان خام "برنت" قد صعد فوق مستوى 43 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة "أوبك+"، السبت الماضي، تمديد تخفيضات الإنتاج الحالي (9.7 مليون برميل يومياً) لشهر إضافي.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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