فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

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جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل
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الخميس 11 يونيو 2020 07:56 مساءً
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني
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الخميس 11 يونيو 2020 07:56 مساءً
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر
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الخميس 11 يونيو 2020 07:56 مساءً
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما
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الخميس 11 يونيو 2020 07:52 مساءً
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي
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الخميس 11 يونيو 2020 07:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الاثنين 08 يونيو 2020 02:16 صباحاً
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