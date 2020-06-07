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مراجِعة لـ"صحي القنفذة" تستعين بمشهورة سناب للتطاول على "أبطال الصحة"

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مراجِعة لـ"صحي القنفذة" تستعين بمشهورة سناب للتطاول على "أبطال الصحة" مراجِعة لـ"صحي القنفذة" تستعين بمشهورة سناب للتطاول على "أبطال الصحة"
"المتحمي" قال لـ"سبق" إنه تم إحالة المنشور المتداول للجهة المختصة

مراجِعة لـ

نشرت إحدى مشاهير السناب شات منشورًا، كتبته إحدى المراجِعات لأحد المراكز الصحية بمحافظة القنفذة، وصفت فيه الجهاز التمريضي والعاملين فيه بـ"الهمج"، وبأنهم بدون أسلوب، ولا بد أن يرتقوا، على الرغم من تقديمهم لها الخدمة نظامًا.

وتفصيلاً، عبّرت المراجِعة عن غضبها بعدما طُلب منها أن تفصح عن المنطقة القادمة منها ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة ، ورفضت في البداية ذلك الأمر إلى أن امتثلت، ولكن تعاملت معهم بقسوة، وتلفظت عليهم. فيما قامت مشهورة السناب شات لاحقًا ببث ذلك المنشور على حسابها، وتم تداوله بشكل واسع.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي لصحة القنفذة "إبراهيم المتحمي" لـ"سبق" أنه تم إحالة المنشور المتداوَل للجهة المختصة لديهم لإكمال اللازم حسب الأنظمة واللوائح المتبعة.

ووفقًا لما ورد بـ"سبق"، فإن إحدى المواطنات كانت قد راجعت أحد المراكز الصحية في محافظة القنفذة، وسألتها ممرضة الفرز بالمركز: من أي منطقة أنت قادمة؟ لترد عليها المراجعة: ولماذا هذا السؤال؟ لتوضح لها الممرضة الأمر بأنه سؤال نظامي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، فأجابت المراجعة بكل تذمر وتضجر بأنها قادمة من إحدى المناطق خارج القنفذة، بعدها قامت المراجعة برفع صوتها، والتطاول بالكلام، وأنها كانت محجوزة ثلاثة أشهر، ولم تظهر عليها أعراض، وأنه ليس لهم الحق بسؤالها؛ لتدخل بعدها، وتتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

وقامت المراجعة بالتواصل مع إحدى مشاهير السناب بالمحافظة، والتشهير بالممرضات، واتهامهن بالهمجية، وبأنه ليس لديهن أسلوب. وقامت مشهورة السناب شات بنشر ذلك على حسابها العام المشهور، وتمت رؤيته من قِبل متابعيها الكُثر دون أي مراعاة للكادر الصحي الذين تركوا أُسرهم، وقدّموا أنفسهم فداء لهذا الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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