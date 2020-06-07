أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ابن لبدة": تحويل فرع "التقنية" إلى "كلية" يُسهم في تأهيل شباب الداير لتحقيق "رؤية 2030"

Print
"ابن لبدة": تحويل فرع "التقنية" إلى "كلية" يُسهم في تأهيل شباب الداير لتحقيق "رؤية 2030" "ابن لبدة": تحويل فرع "التقنية" إلى "كلية" يُسهم في تأهيل شباب الداير لتحقيق "رؤية 2030"
وصف القرار بأنه "رافد مهم للعملية التعليمية بالمحافظات الجبلية"

صدر اليوم قرار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة ‎الداير، إلى كلية تقنية مستقلة، والتي تفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي 1442هـ؛ نظرًا لحجم الإقبال على برامج التدريب التقني، وسعيًا لزيادة الطاقة الاستيعابية.

من جانب آخر، أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن قرار تحويل فرع الكلية التقنية بالداير إلى كلية مستقلة، سيُسهم في تأهيل شباب المحافظات الجبلية والداير خصوصًا إلى سوق العمل بشكل مهني، في ضوء ما تتطلبه مخرجات أهداف وخطط التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن القرار سيُسهم في تهيئة شباب المحافظة للعمل ولتحقيق رؤية الوطن 2030، وهم يتسلحون بالتدريب المهني والتقني اللازم، منوهًا بالدور الكبير الذي تؤديه المؤسسة، ممثلة في فروعها المنتشرة في المناطق والمحافظات، ومنها الداير.

وقال "ابن لبدة": "هذا القرار الموفق، يعد رافدًا مهمًا للحركة العلمية في المحافظة وجبالها، وسيمنح الشباب في محافظة الداير وما جاورها فرصًا أكثر؛ للحصول على التدريب التقني والمهني، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية".

واختتم "ابن لبدة" حديثه متوجهًا بالشكر الجزيل لأمير منطقة جازان ونائبه على ما يوليانه شباب المنطقة ومحافظة الداير على وجه الخصوص من عناية واهتمام، كما توجه بالشكر لمسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله لهم العون وللشباب دوام التوفيق.

وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، كشف اليوم، عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة، بمختلف مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحويل، والبدء في استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة، لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الإمكانات البشريّة، وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية