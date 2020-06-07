مؤتمر افتراضي للحرس الوطني عن تأثير "كورونا" على مرضى القلب

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بمشاركة 1500 ممارس صحي

نظم مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، مؤتمراً افتراضياً يوم أمس، شارك فيه نخبة مميزة من استشاريي أمراض وجراحة القلب بالمركز، ومن مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الدكتورة جميلة الرحيمي، رئيس المركز المكلف رئيس اللجنة المنظمة، واستشاري القسطرة القلبية والتداخلية الدكتور وائل قشقري، واستشاري كهربائية القلب الدكتور عاطف القباني، أن الفعالية الافتراضية ناقشت الكثير من النقاط التي تهدف إلى تبادل الخبرات بمستجدات الفيروس بين مرضى القلب وأثرها السلبي على مرضى الجلطات الحادة، حيث نوقشت حالات مرضية تم علاجها في ظل الظروف الراهنة.

كما تم عرض مفصل لأحدث وسائل وطرق العلاج المتوفرة بناء على آخر المستجدات والبراهين المنشورة.

وتطرق الموتمر إلى سبل الوقاية من العدوى بين الممارسين الصحيين في تخصصات القلب المختلفة.

وأشارت الدكتورة الرحيمي بأن الموتمر شهد توجيه رسائل مهمة من التجربة السريرية في المملكة على تأثير الفيروس على مختلف تخصصات أمراض وجراحة القلب.

ولاقت الفعالية الافتراضية نجاحاً ملحوظاً بعدد حضور فاق ١٥٠٠ ممارس صحي وتفاعل إيجابي بين المتحدثين جميعهم والفريق المنظم؛ ما أثرى أهداف المؤتمر ومعطياته.