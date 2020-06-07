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تشغيل تجريبي بعد إصلاح "عطل أوكسجين" بمركز مخصص لحالات كورونا بالطائف

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لجنة تحقيق وبدائل داخل أقسام العناية المركزة

تشغيل تجريبي بعد إصلاح

وقف اليوم سعيد بن جابر القحطاني، مدير صحة الطائف، على أعمال الشركة القائمة بإصلاح العطل الفني بالشبكة الداخلية للأوكسجين بمجمع الملك فيصل الطبي المخصص لحالات كورونا، الذي سبق أن أخلت "الصحة" مرضاه لمستشفيات خاصة بعد عطل الشبكة الداخلية للأوكسجين، وتابع ميدانيًّا إطلاق تجارب الاختبارات التشغيلية للشبكة، والمعتمدة على التشغيل التدريجي للوصول للطاقة القصوى.

وأكد عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن الاختبارات التشغيلية تتم بمراحل متعددة على مدار 48 ساعة، يتبعها وضع خطة استعادة المرضى المنومين عند اكتمال عمليات التشغيل كافة دون ملاحظات، وتطبيق ما تم اعتماده من بدائل أخرى لتفادي تكرار العطل.

وأضاف بأن لجنة تحقيق، كان قد وجّه بها مدير صحة الطائف، بدأت أعمالها حول أسباب العطل والإجراءات المتبعة، والرفع بالنتائج والتوصيات اللازمة. مشيرًا إلى أن مجموعة من المعالجات الاحتياطية، اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف اليوم لتطبيقها داخل المجمع الطبي وبقية مستشفيات صحة الطائف، من شأنها -بإذن الله- منع تكرار تعطل الشبكة، ولاسيما في أقسام العناية المركزة.

وأوضح أن من بين تلك المعالجات تأمين طرق أخرى لوصول الأوكسجين لمرضى العناية، ومن بينها جاهزية أسطوانات أوكسجين متنقلة للاستخدام عند الحاجة. وكذلك تخصيص أوكسجين مستقلة إضافية للشبكة الرئيسية المستخدمة لكامل أقسام المستشفى.

وعن الحالات التي تم إخلاؤها أكد "الربيعي" أن جميع الحالات تخضع للرعاية الصحية والطبية من قِبل كوادر المستشفى داخل المستشفيات الخاصة، وسيتم إعادتها فور ضمان تشغيل الشبكة بشكل ممتاز، وتطبيق الإجراءات الجديدة بأقسام العناية المركزة.

تشغيل تجريبي بعد إصلاح

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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