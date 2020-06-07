أوبو تستعد لطرح هاتفها Find X2 Pro في الإمارات

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تتهيأ شركة أوبو لإطلاق هاتفها الذكي الأحدث Find X2 Pro في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع شركة (اتصالات) في 18 يونيو، لتقدم بذلك جيلاً جديداً من معايير الأداء الفائق وتقنيات التصوير المذهلة والتميز التقني التي تشتهر بها شركة أوبو.

يأتي الهاتف الجديد مزوداً بأحدث نظام الكاميرات الثلاثية من أوبو، الذي يضم عدسة رئيسية من طراز (سوني IMX689) بدقة 48 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا الزاوية الواسعة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا التقريب بدقة 13 ميجابكسل، ويأتي النظام المتنوع ليوفر للمستخدمين تجربة استثنائية تجعل من هاتف Find X2 Pro خياراً مثالياً لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

يقدم الهاتف الجديد دقة بصرية فائقة بفضل الشاشة الأحدث والأكثر تطوراً من أوبو التي تأتي بمعدل تحديث قدره 120 هيرتز وجودة (3K QHD+) القادرة على عرض مليار لون بوضوح يضاهي الواقع، وتحمل الشاشة المتميزة شهادة اعتماد الجودة العالمية (TÜV) ونظام حماية العين التفاعلي بالذكاء الاصطناعي.

حصل Find X2 Pro على جائزة (ديسبلاي ميت) (DisplayMate) المرموقة لأفضل شاشة هاتف ذكي، وأعلى تصنيف من (ديسبلاي ميت) لأداء الشاشات (A+). وبفضل شاشة العرض الفائقة ومكبرات الصوت الستيريو الثنائية بتقنية (دولبي أتموس) (Dolby Atmos)، يوفر Find X2 Pro تجربة سمعية وبصرية غامرة بكل المقاييس.

يعتبر الهاتف الجديد الخيار الأفضل للمستخدمين دائمي التنقل بفضل تقنية الشحن السريع الفائق (Super VOOC 2.0) بقوة 65 واط التي تعتبر الأسرع في قطاع الهواتف الذكية، حيث يمكن للهاتف شحن بطاريته بالكامل في غضون 38 دقيقة فقط.

قال (إيثان تشيوي)، رئيس شركة أوبو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يشكل هاتف Find X2 Pro نتيجة سنوات من جهود الابتكار والأبحاث التي بذلتها شركة أوبو وجمعتها في هاتف ذكي متفوق يتمتع بكافة المزايا التي تشتهر بها الشركة، بدءًا من التقنيات السباقة إلى التصميم المبتكر والمزايا المتطورة، ليصبح بذلك هاتفاً مثالياً لمستخدمي الهواتف الذكية اليوم. وبما أن الكثيرين من محبي علامتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يترقبون هذا الهاتف الذكي بفارغ الصبر، يسعدنا اليوم الإعلان عن قرب موعد إطلاق هذا الجيل الجديد من تقنيات الهواتف الذكية في السوق الإماراتي”.

لتوفير تجربة متميزة وفائقة السلاسة من الجيل الخامس، يأتي هاتف Find X2 Pro مزودًا بتقنيات الجيل الخامس التي تقدمها أوبو، حيث يمكنه البحث واختيار الشبكة المناسبة بذكاء لتعزيز سرعة الأداء والحفاظ على عمر البطارية في آن واحد.

بفضل جمعه بين الأداء الفائق والابتكارات الرائدة في القطاع والمزايا التقنية السباقة، يقدم الهاتف معياراً جديداً من التميز في قطاع الهواتف الذكية الرائدة، وسيتوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة بذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت اعتباراً من 18 يونيو.