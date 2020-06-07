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نجاح عملية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل بمستشفى "أبها للولادة"

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نجاح عملية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل بمستشفى "أبها للولادة" نجاح عملية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل بمستشفى "أبها للولادة"
استغرقت ساعة .. وأُجريت عن طريق فتحات بالجلد ومن دون شق جراحي

نجاح عملية معقدة لتثبيت كسر في الورك لطفل بمستشفى

تمكن قسم جراحة العظام في مستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة الدكتور مهدي القرني من إجراء عملية معقدة وعاجلة لطفل في السابعة من العمر بعد تعرضه لكسر في الورك.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن الفريق الطبي نجح في تثبيت الكسر بوساطة مسامير مجوفة خاصة بهذا النوع من الكسور عن طريق فتحات صغيرة في الجلد ومن دون شق جراحي في عملية استغرقت ساعة كاملة، وشارك في العملية أيضًا الدكتور سامر علي، والدكتور نورس محمود حمدان.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية النوعية في المنطقة بتوجيهات ودعم من مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومتابعة الخدمات العلاجية والشؤون الهندسية والإمداد وإدارة المشتريات بصحة المنطقة؛ لتوفير الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وكانت مثل هذه الحالات تحول سابقًا إلى مراكز متقدمة خارج المنطقة، وأصبحت تجرى الآن في المستشفى عبر طواقم طبية متخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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