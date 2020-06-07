"رويترز": "كورونا" أنهى حياة 110 آلاف أمريكي

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ارتفاع حاد في الإصابات بـ3 ولايات

أفاد إحصاء لـ"رويترز"، اليوم (الأحد)، بأن الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 110 آلاف حالة.

وبيّن الإحصاء أن عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة، سجلت ارتفاعًا حادًّا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19؛ حيث شهدت ولايات ألاباما وساوث كارولاينا وفرجينيا، زيادة بنسبة 35 في المئة أو أكثر في حالات الإصابة الجديدة في الأسبوع الذي انتهى في 31 مايو (أيار) مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

ويقترب عدد حالات الإصابة بالمرض على الصعيد العالمي من سبعة ملايين حالة مع نحو 400 ألف حالة وفاة منذ ظهور المرض في الصين أواخر العام الماضي، ثم وصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إجمالي عدد المصابين بنحو مليوني حالة، وتليها البرازيل بنحو 672 ألف حالة، ثم روسيا بحوالي 467 ألف حالة إصابة.