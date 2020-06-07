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شاهد.. رسالة مؤثرة من العقيلي: المعركة مع كورونا مستمرة.. أدركوا حجم الخطر.. الفرد هو خط الدفاع الأول

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شاهد.. رسالة مؤثرة من العقيلي: المعركة مع كورونا مستمرة.. أدركوا حجم الخطر.. الفرد هو خط الدفاع الأول شاهد.. رسالة مؤثرة من العقيلي: المعركة مع كورونا مستمرة.. أدركوا حجم الخطر.. الفرد هو خط الدفاع الأول

شاهد.. رسالة مؤثرة من العقيلي: المعركة مع كورونا مستمرة.. أدركوا حجم الخطر.. الفرد هو خط الدفاع الأول

دعا الزميل خالد العقيلي، مقدم برنامج "كلنا مسؤول" على قناة ، المواطنين والمقيمين لمزيد من الالتزام، مؤكدًا أن المواطن والمقيم هما خط الدفاع الأول في المعركة مع التي لا تزال مستمرة.

وقال في رسالة مؤثرة: "نبي الحياة الطبيعية تعود، ملينا، في المرحلة التي تستدعي وعينا كأفراد نشاهد تساهلاً واستهتارًا من البعض، ومَن الضحية؟ الضحية هو الشخص الملتزم اللي قاعد في منزله، ويُنقل له الداء من إنسان غير مهتم؟".

وأضاف: "بهذا الاستهتار تستمر هذه الإجراءات، أو يتم تشديدها بسبب من لا يدركون خطورة الأمر".

وقال: "الدولة لم تقصر؛ قدمت وأعطت. الأزمة تسببت في شلل الاقتصاد. وظائف أبنائنا وبناتنا في القطاع الخاص مهددة إذا استمر الحجر".

وشدَّد العقيلي على أن "الفرد يعتبر خط الدفاع الأول، أنت المسؤول عن نفسك وعائلتك، بل عن دولتك أيضًا، بوعيك. قوة الدولة الآن بقوة مناعة أفرادها، والمناعة لا تأتي بالاستهتار واللامبالاة الموجودة لدى البعض في مسألة التجمعات العائلية أو الشبابية".

وزاد بقوله: "المعركة لم تنتهِ، خلونا نشد حتى ننتصر، لا نريد أن نخسر أحبابنا، وتستمر هذه الخسائر، كل يوم هناك خسائر تُسجل".

واختتم بقوله: "رسالة من أخ لإخوانه، أتمنى أن تصل: أنا وأنتم خط الدفاع الأول لدى الدولة، لا بد أن ندرك حجم الخطر. 17 فردًا من عائلة أُصيبوا بسبب مجاملة. ملينا، وخلونا نشوف بعض، وبعدين؟! أُصيب 17 من عائلة واحدة بالرياض أمس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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