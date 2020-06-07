بلدية جدة التاريخية تغلق سوق "باب مكة" احترازيًّا بعد رصد 27 مخالفة

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لكثرة المرتادين والمخاوف من انتشار فيروس كورونا

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية والضبط الميداني بشرطة جدة؛ سوق "باب مكة" احترازيًّا؛ لكثرة المرتادين وعدم الالتزام.

وذلك في إطار الجهود المستمرّة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن "البلدية قامت بالإغلاق كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة، وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس (كوفيد 19)".

وفي ذات السياق أغلقت الفرق الرقابية مركزًا تجاريًّا خالف تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما جرى المرور على (207) من المحال ومخالفة (27) موقعًا، وصادرت الفرق المشاركة في الحملة (1500) من الكمامات المتداولة بين الباعة الجائلين.

وأشار رئيس البلدية إلى أن البلدية داهمت ثلاثة مستودعات مخالفة استُخدمت لتخزين الخضراوات والفواكه؛ حيث جرت مصادرة ١٧ عربة و٢٠ ميزانًا و٦ أطنان من الخضراوات والفواكه، وتم تسليمها للجمعية الخيرية.

