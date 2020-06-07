أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده -
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية جدة التاريخية تغلق سوق "باب مكة" احترازيًّا بعد رصد 27 مخالفة

Print
بلدية جدة التاريخية تغلق سوق "باب مكة" احترازيًّا بعد رصد 27 مخالفة بلدية جدة التاريخية تغلق سوق "باب مكة" احترازيًّا بعد رصد 27 مخالفة
لكثرة المرتادين والمخاوف من انتشار

بلدية جدة التاريخية تغلق سوق

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية والضبط الميداني بشرطة جدة؛ سوق "باب مكة" احترازيًّا؛ لكثرة المرتادين وعدم الالتزام.

وذلك في إطار الجهود المستمرّة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن "البلدية قامت بالإغلاق كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة، وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس (كوفيد 19)".

وفي ذات السياق أغلقت الفرق الرقابية مركزًا تجاريًّا خالف تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما جرى المرور على (207) من المحال ومخالفة (27) موقعًا، وصادرت الفرق المشاركة في الحملة (1500) من الكمامات المتداولة بين الباعة الجائلين.

وأشار رئيس البلدية إلى أن البلدية داهمت ثلاثة مستودعات مخالفة استُخدمت لتخزين الخضراوات والفواكه؛ حيث جرت مصادرة ١٧ عربة و٢٠ ميزانًا و٦ أطنان من الخضراوات والفواكه، وتم تسليمها للجمعية الخيرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

شبكة عيون الإخبارية