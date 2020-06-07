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تحويل فرع الكلية التقنية بالمخواة إلى كلية مستقلة

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تحويل فرع الكلية التقنية بالمخواة إلى كلية مستقلة تحويل فرع الكلية التقنية بالمخواة إلى كلية مستقلة
لتكون منظومةً تدريبية تخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة

تحويل فرع الكلية التقنية بالمخواة إلى كلية مستقلة

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم الأحد، قرارًا بالموافقة على تحويل فرع الكلية التقنية بالمخواة إلى كلية مستقلة بمسمى "الكلية التقنية للبنين بالمخواة"، والبدء في استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ ، لتكون منظومةً تدريبية متكاملة تخدم أبناء هذه المحافظة والمحافظات والمراكز المجاورة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن هذا التحويل جاء بعد أن حقق فرع الكلية التقنية بالمخواة معايير التحويل مما سيُسهم في استيعاب أعداد الطلبة المتزايد على التدريب.

ووجّه القرني الشكر والتقدير إلى الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على دعمه الدائم في تلبية احتياجات المنطقة في مجال التدريب التقني ومنها افتتاح كليات تقنية في محافظات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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