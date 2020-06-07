الإمارات: شفاء 745 شخصاً وتسجيل 540 إصابة

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مجموع حالات التعافي 21806 والوفيات 276 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن إجراء أكثر من 44,000 فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم،

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 38808 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 745 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 21806.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 276 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.الإمارات فيروس كورونا الجديد