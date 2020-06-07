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جامعة الباحة: أكثر من 21 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" للفصل الصيفي

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جامعة الباحة: أكثر من 21 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" للفصل الصيفي جامعة الباحة: أكثر من 21 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" للفصل الصيفي
تأتي الخطة بعد تعليق الدراسة ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من كورونا

جامعة الباحة: أكثر من 21 ألف مستخدم عبر برنامج

أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الصيفي عبر دخولهم برنامج "رافد" التعليم ـ عن بعد ـ بلغ 21578 ألف مستفيد، حيث جرى رصد أكثر من 1018 ألف واجب إلكتروني, بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 1325 جلسة, كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 34733, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 4005:42:08 ساعة.
وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 118 بلاغاً, إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.
وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من .جامعة الباحة برنامج رافد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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