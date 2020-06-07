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"موهبة" تفتح باب التسجيل في برامجها الإثرائية الصيفية 2020

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"موهبة" تفتح باب التسجيل في برامجها الإثرائية الصيفية 2020 "موهبة" تفتح باب التسجيل في برامجها الإثرائية الصيفية 2020
تنطلق عن بُعد 5 يوليو المقبل.. بمشاركة 2000 طالب وطالبة

فتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم، باب التسجيل في البرامج الإثرائية الصيفية لهذا العام 2020، التي تقام سنويًا بالتعاون بين "موهبة" وشركائها من جامعات ومراكز بحثية، وعدد من المدارس المتميزة.

وحثت "موهبة" أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم للتسجيل في البرامج الإثرائية الصيفية من خلال الرابط https://www.mawhiba.sa/register ؛ لتحقيق أمثل استثمار لوقت الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في برامج تعليمية واعدة تسهم في إرشادهم للتخصصات المناسبة لهم، وتعزز رصيد المملكة من رأس المال البشري، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنحهم فرصة تمثيل المملكة في المعارض والمسابقات المحلية والدولية.

ومن المقرر انطلاق البرامج الإثرائية في الخامس من يوليو المقبل وتنفيذها عن بُعد، بمشاركة 2000 طالب وطالبة، موزعين على المراحل الدراسية المختلفة؛ بواقع 600 طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية، و800 للمرحلة المتوسطة، و800 للمرحلة الثانوية.

وأكدت "موهبة" حرصها على تنفيذ برامجها الإثرائية هذا العام 2020 افتراضيًا ولمدة ثلاثة أسابيع في جميع مناطق ومدن المملكة التي تتوافر فيها خدمات الإنترنت؛ حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة الطلاب والطالبات، واستمرار برامجها للرفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم.

يذكر أن برامج موهبة الإثرائية الصيفية 2020 تتضمن اثنتي عشرة وحدة إثرائية تنتظم في خمسة مسارات علمية، وتشمل الوحدات الإثرائية: الاختراعات، وكن عالمًا في البيئة والهندسة، ورحلة في عالم الأعداد للمرحلة الابتدائية، وطبيب المستقبل، ومهندس المستقبل، وبرمجة الحاسب، والمادة والطاقة للمرحلة المتوسطة، والتشفير وأمن المعلومات، والعلوم الطبية الحيوية، والكيمياء في المجتمع، ومبادئ التصميم الهندسي، والهندسة الكهربائية للمرحلة الثانوية، فيما تشمل المسارات خمسة مجالات علمية هي: الفيزياء والهندسة، والكيمياء، والرياضيات وتقنية المعلومات، والأحياء والعلوم الطبية، والبيئة.مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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