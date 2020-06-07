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طبيب سعودي بأمريكا يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا مع نهاية العام المقبل

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طبيب سعودي بأمريكا يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا مع نهاية العام المقبل طبيب سعودي بأمريكا يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا مع نهاية العام المقبل
قال إن مراكز الأبحاث قد يكون لديها ما تخفيه حول موعد إعلان اللقاح

طبيب سعودي بأمريكا يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا مع نهاية العام المقبل

توقع طبيب سعودي مختص بالأشعة الجراحية التشخيصية للعظام، والمُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المُستجد مع نهاية العام المقبل.

وكشف الطبيب محمد العنقري عبر حديثه لبرنامج "يا هلا" أن اللقاح لن ينتج ويُعرض للعامة بشكل سريع، موضحاً أن أي بحث علمي ينتج عنه لقاح يمر بثلاث مراحل، كل مرحلة فيها تستغرق وقتاً أطول من الأخرى.

وأشار إلى أن مراكز الأبحاث قد يكون لديها ما تخفيه من معلومات حول الموعد بالتحديد في إطار الأسبقية العلمية.

ودعا الطبيب "العنقري" الجميع من مواطنين ومقيمين إلى التركيز على التباعد الاجتماعي، والوقاية والنظافة اليومية؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأبدى الطبيب "العنقري" إعجابه بما قدمه الأطباء السعوديون في مدينة بوسطن الأمريكية من جهود عظيمة بالمساعدة في مواجهة كورونا.

وقال "العنقري" إن حصوله على جائزة التفوق العلمي على مستوى مستشفى بث سراير لهي في مجال أبحاث العظام، ليس إنجازاً شخصياً، إنما جهد فريق عمل معه، مضيفا أن تخصصه الفريد في الأشعة الجراحية التشخيصية للعظام، يتيح له اكتشاف المرض بشكل مبكر.

وأكد "العنقري" أنه تقدّم ببحثه لأكبر تجمع حول العالم، حيث حظي في عام 2017م بقبول طيب في اجتماع الجمعية الأمريكية للأشعة، وهو الآن بصدد المراجعة.طبيب سعودي فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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