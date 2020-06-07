رغم سيطرتها على "كورونا".. الإغلاق العالمي يهوي بصادرات الصين

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تراجعت بنسبة 3.3% في مايو

انكمشت صادرات الصين في مايو (أيار) الماضي مع استمرار إجراءات الغلق الشامل العالمية بسبب فيروس كورونا في النيل من الطلب، بحسب ما أظهرت بيانات الجمارك اليوم (الأحد)، رغم سيطرة بكين على الفيروس.

وأوضحت البيانات أن الصادرات في مايو تراجعت 3.3 بالمئة مقارنة بها قبل عام، بعدما سجلت زيادة مفاجئة في أبريل (نيسان) الماضي بلغت 3.5 بالمئة، فيما توقع استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضًا بنسبة سبعة بالمئة.

وجاء أداء الصادرات أفضل من التوقعات، لكن الواردات هوت 16.7 بالمئة مقارنة بها قبل سنة، ومقارنة بهبوط 14.2 بالمئة في الشهر السابق، وذاك أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2016.

ومثلت صادرات الإمدادات الطبية نقطة مضيئة، حيث تهيمن الصين على سلاسل توريدها، وتفيد حسابات لـ"رويترز" من واقع بيانات الجمارك أن الصين شحنت إمدادات طبية بقيمة 63.2 مليار يوان في النصف الأول من مايو، مقارنة مع ما قيمته 71.2 مليار يوان في مارس (آذار) وأبريل معًا.الصين فيروس كورونا الجديد