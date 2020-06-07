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بريطانيا تحذر مواطنيها: احتجاجات العنصرية تضاعف مخاطر انتشار "كورونا"

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بريطانيا تحذر مواطنيها: احتجاجات العنصرية تضاعف مخاطر انتشار "كورونا" بريطانيا تحذر مواطنيها: احتجاجات العنصرية تضاعف مخاطر انتشار "كورونا"
"هانكوك" شدد على مخالفتها للوائح المكافحة

بريطانيا تحذر مواطنيها: احتجاجات العنصرية تضاعف مخاطر انتشار

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، من أن مشاركة آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمثل مجازفة بزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وفي مقابلة أجرتها معه محطة سكاي نيوز قال "هانكوك": "أدعم بكل قوة ما ينادي به المحتجون، لكن الفيروس في حد ذاته لا يميز والتجمع بأعداد كبيرة يخالف اللوائح تمامًا، لأنه يزيد من خطر تفشي هذا الفيروس"، وفقاً لـ"رويترز".

وشارك آلاف في احتجاجات أمس للتعبير عن غضبهم تجاه وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة، وذلك في تجاهل لنصائح بتجنب التجمعات الكبيرة، بسبب المخاطر الناجمة عن .بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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