أخبار عاجلة

"الصناعات الثقافية" تحتاج تدابير عاجلة لإنقاذ 100 ألف منصب -
فنانون وإعلاميون يحتفون غنائيا بـ"أبطال كورونا" -
ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا -
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا -
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات -
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا -
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا -
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقار المحوسبة.. غداً

Print
تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقار المحوسبة.. غداً تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقار المحوسبة.. غداً
بيّنت أنها تعاملت بنجاح مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية

تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقار المحوسبة.. غداً

تُطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب بدءاً من يوم غد الإثنين حتى يوم الخميس المقبل الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، إذ من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي فسيُتاح لهم الاختبار في المقار المحوسبة التي جهّزتها الهيئة وعددها 102 موزعة في مناطق المملكة ومدنها.

وأكّدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1441هــ، بهدف التعرُّف على بيئة الاختبار، والتأكّد من جاهزيتهم استخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وبيّنت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول إلى موقع التهيئة والتدريب الذي وفّرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قُبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

ودعت الهيئة جميع الطلبة إلى الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كبوابة الدعم والمساندة ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/ContactUs.aspx والرقم الموحد 920033555، وحساب خدمة المستفيدين على "تويتر" Eteccare@، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات

الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية