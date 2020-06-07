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"خيمة خضراء".. اكتشاف عيب فني خطير في هواتف "آيفون 11"

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"خيمة خضراء".. اكتشاف عيب فني خطير في هواتف "آيفون 11" "خيمة خضراء".. اكتشاف عيب فني خطير في هواتف "آيفون 11"
لمستخدمي نظامَي تشغيل "آي أو إس 13.4" و"آي أو إس 13.5"

كشفت وسائل إعلام عالمية عن ظهور عيب فني خطير في عدد كبير من هواتف "آيفون 11" أطلق عليه "الخيمة الخضراء".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن عدداً كبيراً من مستخدمي هواتف "آيفون 11" اكتشفوا ظهور هذا العيب الخطير، الذي يتمثل في ظهور "ضوء أخضر" غريب بعد إلغاء قفل الهاتف.

وأوضحت التقارير أن هواتف "آيفون" التي ظهر فيها ذلك العيب، كانت لمستخدمي نظامَي تشغيل "آي أو إس 13.4" و"آي أو إس 13.5".

ويتمثل العيب في ظهور "صبغة خضراء" غريبة على شاشات هواتف "آيفون" لبضع ثوان، بعد إلغاء القفل.

ولا يزال سبب ظهور تلك الظاهرة غير واضح، ولم تصدر شركة "أبل" المصنعة للهواتف بيان رسمي توضح فيه سبب ظهوره.

وأشارت التقارير إلى أن معظم الهواتف المتأثرة من نوع "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، ولوحظ أيضا أن بعض مستخدمي هواتف "آيفون X"، و"آيفون XS" يواجهون المشكلة نفسها أيضاً.

ويقول عديد من المستخدمين إن اللون الأخضر لا يظهر إلا عندما تكون هواتف "آيفون" الخاصة بهم على وضع Dark و Night Shift، أو إذا كانوا في غرفة مظلمة.

وأبلغ المستخدمون المتأثرون أيضاً عن ظهور المشكلة بعد تحميلهم تحديث "آي أو إس 13.4"، وبعضهم بعد الترقية لـ"آي أو إس 13.5".آيفون 11 الخيمة الخضراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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