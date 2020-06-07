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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا
الحصيلة استقرت عند 643 إصابة والشفاء 558

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية؛ فيما سجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، إلى أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية؛ مفيدةً بأن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.فلسطين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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