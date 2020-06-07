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الرياض.. القبض على عصابة الـ 10..  83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

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متحدث شرطة المنطقة: 10 مقيمين من الجنسية السريلانكية جرى توقيفهم واتخاذ اللازم

الرياض.. القبض على عصابة الـ 10..  83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية؛ جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطهم في ارتكاب (83) جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض.. القبض على عصابة الـ 10..  83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

الرياض.. القبض على عصابة الـ 10..  83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية

شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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