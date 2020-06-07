عملية خطيرة ومعقدة.. استئصال ورم نادر بالأنف والجمجمة لمريض بمكة

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أنجزها بنجاح فريق طبي بالمدينة الطبية بعد 5 ساعات.. ترقيع وعناية وشفاء

تمكّن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة من استئصال ورم نادر ملأ تجويف الأنف والجيوب الأنفية، وامتد إلى تجويف العين وقاع الجمجمة الأمامي لمريض؛ وذلك في عملية خطيرة وبالغة التعقيد.

وكان المريض يعاني الورم منذ عدة شهور مع انسداد في الأنف ونزيف حيث تم إخضاعه للأشعة والفحوص والتحاليل اللازمة التي أظهرت نتائجها وجود نوع خاص ونادر من الأورام يسمّى (Chondrosarcoma) الساركوما الغضروفية بالأنف والجيوب الأنفية وسبّب له ضغطاً على العين، وبدأ بالحد من حركة العين واختلال بالنظر.

تمّت مناقشة الحالة مع فريق جراحة أورام الرأس والعنق وفريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة وفريق جراحة المخ والأعصاب؛ نظراً لكبر حجم الورم وتداخله مع تجويف العين وقاع الجمجمة.

وقرّر الفريق الطبي إجراء العملية عاجلاً حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورم في عملية معقدة مع ترقيع قاع الجمجمة وعمل مجرى جديد للقناة الدمعية، وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد؛ حيث استغرقت 5 ساعات، وتمّ وضعه تحت العناية المركزة حتى تماثل للشفاء وخرج بأتم صحة وعافية.فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية