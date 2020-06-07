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.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص

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بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص .. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص
حثّ على الالتزام بتدابير التباعد وقال: ما زلنا في بداية الطريق بعد

بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص

حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".

وقال الدكتور فيصل بن مشعل في : "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.

وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة". أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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