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كسر انفجاري.. جراحة فريدة بخميس مشيط تثبت فقرات مريض بعد حادث

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كسر انفجاري.. جراحة فريدة بخميس مشيط تثبت فقرات مريض بعد حادث كسر انفجاري.. جراحة فريدة بخميس مشيط تثبت فقرات مريض بعد حادث
الأولى من نوعها بالمستشفى العام.. جهود والنتائج صحة جيدة وسلامة عصبية

كسر انفجاري.. جراحة فريدة بخميس مشيط تثبت فقرات مريض بعد حادث

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام، في إجراء عملية نوعية تعتبر الأولى من نوعها في المستشفى، لمريض تَعَرّض لحادث مروري؛ حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود كسر انفجاري بالفقرة الظهرية الثانية عشرة مع ضغط على القناة العصبية.

وأوضحت "صحة عسير"، أنه أجري للمريض تثبيت خلفي للفقرات الظهرية العاشرة والحادية عشرة والقطنية الأولى والثانية، مع خزع خلفي للفقرة الظهرية الثانية عشرة، ويتمتع المريض بحالة صحية جيدة وسليم عصبيًّا بعد العمل الجراحي، وقد تم تحريك المريض ولله الحمد.

ورأَس الفريق الطبي من فريق جراحة المخ والأعصاب رئيس القسم الدكتور أحمد عسيري وباقي الفريق الطبي، وفريق التخدير بقيادة رئيس قسم التخدير الدكتور حسن إسفنجة وفريقه.

وتأتي هذه العملية الطبية ضمن جهود "صحة عسير" الهادفة إلى توزيع الخدمات وتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات؛ حيث تم دعم المستشفى بالقوى العاملة بتخصص جراحة المخ والأعصاب، وتوفير طاولة عمليات مناسبة للعمليات النوعية، وتوفير الأدوات المستخدمة لهذا النوع من العمليات، بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.فريق طبي مستشفى خميس مشيط العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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