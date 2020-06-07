لبنان يدخل المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الوقائية

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جي بي سي نيوز:- دخل لبنان الاثنين مرحلة جديدة من إعادة فتح القطاعات، وتخفيف الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ورغم أن أعداد الإصابات بـ"كوفيد 19" لم تستقر بعد، فإن الأوضاع الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات نتيجة الإغلاق دفع الحكومة اللبنانية إلى الاستمرار في آلية فتح القطاعات الحيوية، مع الإبقاء على الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان عدم انتشار الوباء ، بحسب "سكاي نيوز" .

ومن المرتقب أن ترفع حالة التعبئة العامة مع نهاية الأسبوع الحالي، مع إمكانية إعادة فتح مطار بيروت الدولي نهاية يونيو المقبل.

وحتى السبت، بلغ إجمالي مصابي كورونا في لبنان 1191 حالة، شفي منهم 708 بينما توفي 26 مريضا.