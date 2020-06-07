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"هدف" يعلّق برنامج "صيفي" ويدعو للاستفادة من منصتيْ "سبل" و"دروب"

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"هدف" يعلّق برنامج "صيفي" ويدعو للاستفادة من منصتيْ "سبل" و"دروب" "هدف" يعلّق برنامج "صيفي" ويدعو للاستفادة من منصتيْ "سبل" و"دروب"
تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليًا لمجابهة المستجد

علّق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، الذي كان مقررًا تنفيذه في ذي القعدة 1441هـ؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليًا لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه "لتحقيق المنفعة للمستفيدين خلال هذه الفترة؛ فإن الصندوق سيستمر في تقديم خدماته من خلال المنصات الإلكترونية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز مبدأ إكساب المعارف والمهارات للطلاب والطالبات".

وأضاف، أن منصة سبل للإرشاد المهني https://subol.sa، تسهم في تثقيف الطلاب والطالبات، ومساعدتهم في التعرف على توجهاتهم وميولهم واستغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى برامج التدريب الإلكترونية عبر منصة دروب doroob.sa، التي تُعـد من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم التدريب عن بُعد من خلال البرامج المتنوعة في العديد من مجالات التدريب وتحقق احتياجات أغلب قطاعات الأعمال.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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