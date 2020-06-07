640 عملًا.. "أمانة الطائف" تنفذ خطة شاملة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق الداخلية

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640 عملًا.. "أمانة الطائف" تنفذ خطة شاملة لصيانة وتأهيل الطرق الداخلية

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شَمِلت الكشط وإعادة السفلتة ومعالجة التشققات والترقيعات وطلاء محددات المسارات

640 عملًا..

نفّذت أمانة الطائف برنامجًا شاملًا لصيانة وتأهيل الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء، ضِمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الشوارع الداخلية.

وشَمِلت أعمال التأهيل، تنفيذ الكشط وإعادة السفلتة في عدد من الشوارع، ومعالجة التشققات وزحف الإسفلت والترقيعات، ودهان الأرصفة، وطلاء محددات المسارات.

وبلغ عدد الأعمال المنفذة في مجال الصيانة للشوارع ٦٤٠ عملًا، ومنها تعزيز جهود السلامة المرورية في الشوارع من خلال الأعمال التنفيذية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية باستغلال فترات حظر التجول؛ بما يضمن سرعة التنفيذ دون إعاقة الحركة المرورية؛ حيث قامت الفِرَق الميدانية بحصر المواقع التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومباشرة الإصلاح الفوري لها، كما نفّذت فِرَق الصيانة أعمالًا شاملة لإعادة السفلتة الكاملة لعدد من الشوارع لدعم انسيابية حركة مرور المركبات، وتعزيز المواقع بأعلى معايير السلامة المطلوبة لقائدي السيارات والمشاة على حد سواء.

وبيّنت الأمانة أنها دعمت الشوارع بخطوط تحديد المسارات واللوحات الإرشادية، ومهدئات السرعة في المواقع ذات الاحتياج؛ مشيرة إلى أنها نفّذت أعمال السفلتة في محاور مختلفة من المدينة والضواحي، وما زالت الأعمال مستمرة لدعم خطة الصيانة من خلال فِرَق العمل الميدانية التي تعمل بنظام المناوبة على مدار الساعة، وتقوم برفع تقارير لأعمالها اليومية لوكالة المشاريع، وهناك رصد لكل الملاحظات والشكاوى الواردة لغرفة العمليات ومركز البلاغات البلدية ٩٤٠؛ حيث تتم المعالجة وفق الإمكانات المتاحة، وجدولة المواقع التي تحتاج إلى مشروعات لتنفيذها وفق الأولويات.

640 عملًا..

640 عملًا..

أمانة الطائف الشوارع الرئيسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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