ميزة جديدة تقترب من "فيسبوك" بعد وصولها إلى "واتساب" و"ماسنجر"

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كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة، أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" تقترب من اعتماد ميزة جديدة، بعد وصولها سابقًا إلى "واتساب" و"ماسنجر".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "فيسبوك" سيعتمد خلال الفترة المقبلة إمكانية إدراج "الوضع المظلم" لتطبيق فيسبوك، بعدما اعتمدت الشركة نفس الوضع لتطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" التابعين لها.

ومن المقرر أن يتم اعتماد "الوضع المظلم" في إصدارات "فيسبوك" على أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"سطح المكتب".

وأظهرت "لقطات شاشة" مسربة، بدء فيسبوك في اختبار الوضع المظلم على نظام "أندرويد"؛ مما يدل على أنه ستُعتمد تلك التقنية خلال الفترة المقبلة، والتي قد توسعها إلى نسخة "فيسبوك لايت" أيضًا.

ومن المتوقع أن تعمل ميزة "الوضع المظلم" لتصميم متعة المشاهدة على الشاشة اللمسية من نوع "أوليد"، كما أنها ستعمل على توفير عمر البطارية.

كما أظهرت "لقطات الشاشة" المسربة أن فيسبوك ستوفر خلاله درجات من الرمادي الداكن والرمادي الفاتح لبعض الرموز والأيقونات، بالإضافة إلى أن بعض المناطق تَحَوّلت فعليًّا إلى الأسود الداكن.فيسبوك واتساب ماسنجر