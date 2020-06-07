أخبار عاجلة

"الصناعات الثقافية" تحتاج تدابير عاجلة لإنقاذ 100 ألف منصب -
فنانون وإعلاميون يحتفون غنائيا بـ"أبطال كورونا" -
ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا -
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا -
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات -
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا -
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا -
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ميزة جديدة تقترب من "فيسبوك" بعد وصولها إلى "واتساب" و"ماسنجر"

Print
ميزة جديدة تقترب من "فيسبوك" بعد وصولها إلى "واتساب" و"ماسنجر" ميزة جديدة تقترب من "فيسبوك" بعد وصولها إلى "واتساب" و"ماسنجر"

ميزة جديدة تقترب من

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة، أن التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" تقترب من اعتماد ميزة جديدة، بعد وصولها سابقًا إلى "واتساب" و"ماسنجر".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "فيسبوك" سيعتمد خلال الفترة المقبلة إمكانية إدراج "الوضع المظلم" لتطبيق فيسبوك، بعدما اعتمدت الشركة نفس الوضع لتطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" التابعين لها.

ومن المقرر أن يتم اعتماد "الوضع المظلم" في إصدارات "فيسبوك" على أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"سطح المكتب".

وأظهرت "لقطات شاشة" مسربة، بدء فيسبوك في اختبار الوضع المظلم على نظام "أندرويد"؛ مما يدل على أنه ستُعتمد تلك التقنية خلال الفترة المقبلة، والتي قد توسعها إلى نسخة "فيسبوك لايت" أيضًا.

ومن المتوقع أن تعمل ميزة "الوضع المظلم" لتصميم متعة المشاهدة على الشاشة اللمسية من نوع "أوليد"، كما أنها ستعمل على توفير عمر البطارية.

كما أظهرت "لقطات الشاشة" المسربة أن فيسبوك ستوفر خلاله درجات من الرمادي الداكن والرمادي الفاتح لبعض الرموز والأيقونات، بالإضافة إلى أن بعض المناطق تَحَوّلت فعليًّا إلى الأسود الداكن.فيسبوك واتساب ماسنجر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
640 عملًا.. "أمانة الطائف" تنفذ خطة شاملة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق الداخلية

640 عملًا.. "أمانة الطائف" تنفذ خطة شاملة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق الداخلية

أول شبكة إخبارية تبث على مدار 24 ساعة.. هكذا كانت بداية CNN

أول شبكة إخبارية تبث على مدار 24 ساعة.. هكذا كانت بداية CNN

شبكة عيون الإخبارية